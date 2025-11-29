ТАСС: рота ВСУ отказывается выполнять задачи у Красного Лимана

В российских силовых структурах также сообщили, что 25-я армия группировки войск "Запад" ВС РФ продолжает давить противника на подступах к населенному пункту

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Прикомандированная к 63-й отдельной мехбригаде ВСУ рота украинских боевиков отказалась выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"Под Красным Лиманом рота ВСУ, прикомандированная к 63-й бригаде, отказалась идти на задачи. Из-за этого командование решило отправить своих штатных солдат с соседней позиции. Один из них не мог идти, в итоге старший боевик вышел один. Спойлер: с задачи он не вернулся", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он подчеркнул, что 25-я армия группировки войск "Запад" ВС РФ продолжает мощно давить врага на подступах к Красному Лиману. "Те из ВСУ, кто решается противостоять, находят лишь смерть", - добавил представитель силовых структур.