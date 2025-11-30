Над регионами России сбили пять украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 12:00 до 16:00 мск

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за четыре часа уничтожили пять украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"30 ноября в период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Республики Татарстан", - сообщили там.