Над регионами России сбили пять украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
13:45
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за четыре часа уничтожили пять украинских беспилотников над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"30 ноября в период с 12:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА - над территорией Курской области, один БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над территорией Республики Татарстан", - сообщили там.