ВС РФ поразили место предполетной подготовки беспилотников ВСУ дальнего действия

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Место предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах поразили ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам горючего, месту предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - сказали в министерстве.