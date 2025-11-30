Пушилин: ВС РФ смогут продавить оборону ВСУ в Константиновке
ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Освобождение Иванополья в Донецкой Народной Республике позволяет российским подразделениям продавить оборону Вооруженных сил Украины в Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовики 1 194-го полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск освободили населенный пункт Иванополье и вышли к южным границам Константиновки.
"Константиновское направление. Здесь освобождение населенного пункта Иванополье на этой неделе позволяет еще быстрее продавить оборону противника в самой Константиновке", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что освобождение Константиновки даст ВС РФ возможность приступить к зачистке от ВСУ краматорско-славянской агломерации.