Пушилин: ВС РФ смогут продавить оборону ВСУ в Константиновке

Это стало возможным за счет освобождения Иванополья

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Освобождение Иванополья в Донецкой Народной Республике позволяет российским подразделениям продавить оборону Вооруженных сил Украины в Константиновке, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовики 1 194-го полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск освободили населенный пункт Иванополье и вышли к южным границам Константиновки.

"Константиновское направление. Здесь освобождение населенного пункта Иванополье на этой неделе позволяет еще быстрее продавить оборону противника в самой Константиновке", - сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он добавил, что освобождение Константиновки даст ВС РФ возможность приступить к зачистке от ВСУ краматорско-славянской агломерации.