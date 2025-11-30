Лавров: Европа сама себя отстранила от переговоров по Украине

Глава МИД РФ отметил, что при этом Европа сорвала все предыдущие договоренности

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Европа сама себя отстранила от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года, ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения. Европа точно так же провалила Минские договоренности, - сказал министр. - Ну и, конечно, в крайний раз это было в апреле 22-го года, когда по требованию [экс-премьера Великобритании] Бориса Джонсона, при полном непротивлении - если не согласии - Европы, провалились стамбульские договоренности".

"Это практически не обсуждалось", - добавил Лавров, комментируя возможное участие европейских стран в переговорах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования Россия ведет переговоры только с США.