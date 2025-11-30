ТАСС: на востоке Волчанска ВС РФ блокировали часть группировки ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что командование бросило украинских солдат, чтобы задержать продвижение бойцов группировки "Север"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Часть группировки ВСУ блокирована в лесном массиве на востоке Волчанска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в лесном массиве на востоке Волчанска блокирована часть группировки ВСУ, которая не получила команды на отход с позиций. Командование попросту бросило их с целью задержать продвижение бойцов "Севера", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС ранее в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отступают и сдаются в плен. Также силовики отмечали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Президент РФ Владимир Путин 27 ноября заявил, что Волчанск почти полностью находится под контролем российской армии.