В Севастополе 15-летний подросток ранен при атаке ВСУ

Девочку транспортируют в больницу

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Подросток ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"В результате атаки ВСУ на Севастополь осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-летняя девочка в парке Победы", - написал он.

Состояние ребенка критическое, она получает всю необходимую медицинскую помощь. В данный момент ее перевозят в больницу. Развожаев отметил, что поддерживает постоянную связь с главным врачом.