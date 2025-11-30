В Белгородской области из-за атаки БПЛА ранены две мирные жительницы

Одну из них доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Силантьев/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины беспилотниками атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадали две мирные жительницы. Одна из них госпитализирована после утреннего удара БПЛА по автомобилю в селе Глотово Грайворонского округа, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона женщина получила баротравму. Бригада скорой оказала помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшая отказалась. <...> Количество пострадавших от атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского округа возросло до двух человек. Женщину, получившую ожоги лица, госпитализировали в областную клиническую больницу", - написали в оперштабе.

В результате атак БПЛА в Грайворонском округе выбиты окна и посечен фасад у частного дома, также повреждено остекление еще трех частных домов. В Волоконовском округе после сброса взрывных устройств с беспилотника разрушены кровли двух частных домов. В Шебекинском округе при атаке БПЛА повреждены кузова и стекла двух автомобилей, в Белгородском округе - поврежден частный дом, еще у одного повреждена крыша, в Борисовском округе в результате атаки БПЛА сгорела "Газель".