ВС РФ отразили 10 атак формирований ВСУ из района Гришино в ДНР

Противник потерял до 35 военных, отметили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Центральная группировка за сутки отразила 10 атак формирований ВСУ из района Гришино ДНР с целью деблокирования окруженных подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Отражены 10 атак формирований 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных подразделений ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.