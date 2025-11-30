Связисты восстановили линию связи между бойцами на краснолиманском направлении

В Минобороны отметили, что военные ВСУ постоянно ищут возможности уничтожения радиорелейных станций, ретрансляторов, приемопередатчиков радиомостов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Военные связисты 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" восстановили поврежденные линии связи и организовали между командованием и подразделениями оперативную передачу информации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы пропала проводная связь между несколькими командными пунктами, была нарушена видеотрансляция с переднего края наших войск. Военнослужащие линейно-кабельного отделения выдвинулись вдоль проводной и оптоволоконной линий. Во время проверки были обнаружены и устранены несколько повреждений от осколков, а также заменен неисправный приемо-передатчик радиомоста", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что боевики ВСУ постоянно ищут возможности уничтожения радиорелейных станций, ретрансляторов, приемопередатчиков радиомостов, стараются повредить проложенные кабели.

"Военные связисты понимают, что от работы, которую выполняют, а они соединяют между собой все подразделения, во многом зависит успех боевых действий. Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград", - добавили там.