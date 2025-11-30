Над регионами России сбили 10 беспилотников

Силы ПВО уничтожили беспилотники над Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 10 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"30 ноября в период с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Над территорией Краснодарского края сбили пять БПЛА, еще четыре уничтожили над территорией Крыма и один нейтрализовали над Татарстаном.