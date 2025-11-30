В Льгове при атаке ВСУ повреждены 26 домов

Рабочие устанавливают новые стеклопакеты

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 25 многоквартирных и частных домов оказались повреждены в результате атаки Вооруженных сил Украины на Льгов Курской области 25 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

25 ноября в результате удара ВСУ по Льгову пострадали три человека, которых осмотрели врачи, от госпитализации они отказались. Предварительно, в районе было повреждено здание ж/д станции, 15 МКД и 2 частных дома.

"Во Льгове идет восстановление домов, пострадавших в результате атаки ВСУ. 25 ноября враг нанес удар по городу. Из-за прилетов оказались повреждены жилые дома: 20 - многоквартирных и 6 - частных", - написал он.

Губернатор отметил, что на место сразу выехали сотрудники комиссий по оценке повреждений и восстановительные бригады, чтобы закрыть тепловой контур. Рабочие устанавливают новые стеклопакеты в поврежденных от взрывов домах. "Обязательно поможем собственникам восстановить их жилье, которое становится целью подлых ударов врага", - заключил глава региона.