В Белгородской области мужчина пострадал при атаке БПЛА

Дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в селе Глотово Грайворонского округа

БЕЛГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по автомобилю в селе Глотово Грайворонского округа. Пострадал мирный житель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

По данным оперштаба, мужчина получил минно-взрывную травму. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ с ожогами и множественными осколочными ранениями рук и ног. "Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь", - отметили в оперштабе.

При детонации БПЛА машина загорелась.