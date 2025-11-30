Пленный из ВСУ: из 156-й бригады ежедневно сбегали по 10 украинских военных

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Порядка 10 украинских военнослужащих покидают позиции и сбегают из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ ежедневно. Об этом сообщил украинский военнопленный лейтенант Александр Рябенко.

"Моральный дух - подавленный в армии. На крайнее время моего пребывания, это июнь 2025 года, численный состав 41% из общего штатного состава. Очень много убегало в СЗЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС), человек по 10 в день. Потери тоже были большие", - сказал он в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Рябенко также отметил, что техника в бригаде была в ненадлежащем состоянии. "Из 14 бронированных разведывательно-дозорных машин только 2 были на ходу, остальные постоянно были в ремонте", - сообщил он.

Ранее Рябенко рассказал, что в 156-й бригаде отправляют в увольнение только за 10 тыс. гривен.