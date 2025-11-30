Потери ВСУ на всех направлениях СВО за сутки составили порядка 1 030 военных

В зоне ответственности Северной группировки войск ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих и 6 автомобилей, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли порядка 1 030 военных за сутки на всех направлениях СВО, следует из сводки Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности Северной группировки войск ВСУ потеряли свыше 110 военнослужащих и 6 автомобилей, "Запада" - до 220 военнослужащих, 13 автомобилей и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. В районе Южной группировки потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

В зоне ответственности "Центра" потери противника составили до 450 военнослужащих, 2 автомобиля и артиллерийское орудие. В районе группировки войск "Восток" ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 6 автомобилей и склад материальных средств, "Днепр" - до 40 военнослужащих ВСУ, 7 автомобилей и склад материальных средств.