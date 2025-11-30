ВСУ атаковали Белгородскую область 20 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 20 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"Над Старооскольским округом сбиты и подавлены 8 беспилотников самолетного типа. В селе Архангельское в результате детонации БПЛА на территории частного домовладения пострадала мирная жительница. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение", - написали в оперштабе, добавив, что поврежден частный дом.

По Борисовскому округу ВСУ выпустили 1 БПЛА, поврежден объект инфраструктуры, по Валуйскому округу - 4 беспилотника, последствий нет. Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 2 беспилотников, в результате атаки БПЛА на автомобиль ранен мужчина, ему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ.

Губкинский округ атакован с помощью беспилотника самолетного типа, Краснояружский округ - с помощью 3 боеприпасов и 2 БПЛА, последствий нет. Чернянский округ ВСУ атаковали с помощью беспилотника самолетного типа, Шебекинский округ - с помощью одного FPV-дрона, поврежден автомобиль.