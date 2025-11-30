Над регионами России сбили 33 украинских беспилотника
04:03
обновлено 04:07
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 над территорией Ростовской области, 7 над территорией Краснодарского края, 3 над территорией Белгородской области, 1 над территорией Курской области и 6 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря" , - сообщили в ведомстве.