Над регионами России сбили 33 украинских беспилотника

Из них 16 аппаратов уничтожили в Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 над территорией Ростовской области, 7 над территорией Краснодарского края, 3 над территорией Белгородской области, 1 над территорией Курской области и 6 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря" , - сообщили в ведомстве.