В Анапе и Славянске-на-Кубани повреждены дома при атаке БПЛА

Во всех случаях пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Фрагменты БПЛА ВСУ разбили окна в семи квартирах многоэтажного дома в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, в Анапе разрушена крыша частного дома. Пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА повреждены частный и многоквартирный дом. В первом случае из-за падения обломков беспилотника серьезно пострадал дом в садоводческом товариществе, во втором - фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах <...>. Во всех случаях пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Анапе в результате падения фрагментов БПЛА поврежден частный дом, пострадавших нет. "Фрагменты беспилотника частично разрушили крышу одного из домовладений в дачном товариществе", - сообщили в оперштабе.

На местах происшествий работают оперативные службы.