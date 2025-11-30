Расчет "Гиацинт-Б" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Стрельба велась по позициям противника на дистанции более 22 км, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт с живой силой ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе наступательных действий операторы подразделения войск беспилотных систем группировки обнаружили скопление вражеской живой силы в одном из сооружений в районе Красноармейска. Артиллерийский расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б", получив установки для стрельбы, приступил к выполнению боевой задачи, размаскировал орудие и огнем 152-мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожил все выявленные цели", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что стрельба велась по позициям ВСУ на дистанции более 22 км.

Кроме того, в министерстве сообщили, что на том же направлении расчеты подразделения войск беспилотных систем "Центра" уничтожили бронетранспортер американского производства International MaxxPro ВСУ.