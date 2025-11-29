ТАСС: провалившийся род штурмовых войск ВСУ могут ликвидировать

В российских силовых структурах подчеркнули, что единственное, чем запомнились штурмовые войска, так это ложными заявлениями командующего Валентина Манько, скандалами и критикой их деятельности со всех сторон

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Род штурмовых войск ВСУ в скором времени могут ликвидировать из-за его неэффективности, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На Украине могут ликвидировать штурмовые войска из-за неэффективности. С момента объявления о создании этого рода войск и назначении Валентина Манько командующим официально и документально это до сих пор не было оформлено", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что единственное, чем запомнились штурмовые войска, так это ложными заявлениями Манько, скандалами и критикой их деятельности со всех сторон.

"Подразделения штурмовых войск ВСУ в настоящий момент сосредоточены возле Покровска и Гуляйполя, где беспощадно стачиваются в "мясных штурмах". По сути, сейчас мы видим утилизацию заведомо мертворожденного проекта под названием "штурмовые войска Украины". Не удивительно, что Киев признал провал проекта и поскорее хочет избавиться от этой шайки бандитов", - добавил представитель силовых структур.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск - штурмовых. Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование нового рода войск, назвав командующего Манько рейдером и бандитом. По ее мнению, созданием штурмовых войск и "мясными штурмами" Сырский хочет прикрыть провалы на фронте.