Пленный из ВСУ поблагодарил российских бойцов за хорошее отношение

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пленный военный 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Агрызков поблагодарил российских бойцов за хорошее отношение и пожелал им счастья. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Он рассказал, что 22 ноября на их позиции подошел российский спецназ и призвал сдаться. Агрызков вместе с сослуживцами без единого выстрела сдались в плен. "Накормили, напоили нас, хорошо отнеслись. Никто не бил, никто не унижал нас. Всю дорогу у нас менялись проводники - очень хорошие люди действительно. Дай бог им здоровья и счастья. Не то, что наши", - сказал пленный военнослужащий ВСУ.

Он рассказал, что был мобилизован в августе - его прямо возле дома забрала полиция. Во время медосмотра он сообщил о своих проблемах со здоровьем: больная нога, гипертония. Однако его все равно направили в часть, мотивировав тем, что он годен к службе. Форму, по словам пленного, выдали не по размеру: берцы и сама форма были малы.

"В основном все калеки были. Пришел командир и сказал, что ночью иду на боевое задание. Я сказал, что даже броник не могу носить, мне тяжело, им все равно. Сказал: "Надевай и иди", - рассказал Агрызков.