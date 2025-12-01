Раненый боец ВС России 30 км нес на руках парализованную женщину

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сначала российский военный 1,5 месяца ухаживал за пенсионеркой и ее дочерью, а затем эвакуировал их в тыл

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Раненый российский боец 30 км нес на руках парализованную женщину, спасенную из Отрадного в Днепропетровской области, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Эта ситуация произошла в Отрадном. Наш боец попал под минометный обстрел, получил ранение. В таком состоянии он эвакуировал из под завалов к себе в блиндаж пенсионерку и ее дочь. Пожилая женщина была парализована. Сначала он 1,5 месяца ухаживал за ними, затем эвакуировал в тыл. При этом пенсионерку нес на руках порядка 30 километров", - сказал Кимаковский.

Об освобождении Отрадного в Днепропетровской области в Минобороны РФ сообщили 23 ноября.