Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ в Сумской области
03:00
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Видеокадры уничтожения украинских беспилотников в Сумской области методом воздушного тарана опубликованы российским военным ведомством.
На предоставленных кадрах объективного контроля операторы FPV-дронов Войск беспилотных систем группировки войск "Север" в ходе дежурства обнаружили и сбили два вражеских дрона в зоне проведения СВО в Сумской области.
В Минобороны отметили, что расчеты FPV-дронов подразделений Войск беспилотных систем группировки войск "Север" круглосуточно дежурят в небе, вскрывая действия противника и выявляя его разведывательные и ударные дроны.