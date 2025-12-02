Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ в Сумской области

Задачу выполнили операторы FPV-дронов Войск беспилотных систем группировки войск "Север", рассказали в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Видеокадры уничтожения украинских беспилотников в Сумской области методом воздушного тарана опубликованы российским военным ведомством.

На предоставленных кадрах объективного контроля операторы FPV-дронов Войск беспилотных систем группировки войск "Север" в ходе дежурства обнаружили и сбили два вражеских дрона в зоне проведения СВО в Сумской области.

В Минобороны отметили, что расчеты FPV-дронов подразделений Войск беспилотных систем группировки войск "Север" круглосуточно дежурят в небе, вскрывая действия противника и выявляя его разведывательные и ударные дроны.