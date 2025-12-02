ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения дронов ВСУ в Сумской области

Задачу выполнили операторы FPV-дронов Войск беспилотных систем группировки войск "Север", рассказали в ведомстве
Редакция сайта ТАСС
03:00
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Видеокадры уничтожения украинских беспилотников в Сумской области методом воздушного тарана опубликованы российским военным ведомством.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

На предоставленных кадрах объективного контроля операторы FPV-дронов Войск беспилотных систем группировки войск "Север" в ходе дежурства обнаружили и сбили два вражеских дрона в зоне проведения СВО в Сумской области.

В Минобороны отметили, что расчеты FPV-дронов подразделений Войск беспилотных систем группировки войск "Север" круглосуточно дежурят в небе, вскрывая действия противника и выявляя его разведывательные и ударные дроны. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине