Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска нанесли поражение более 23 тыс. боевикам ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Волчанск Харьковской области, из которых 8 тыс. было уничтожено, сообщили в российских силовых структурах.

Освобождение города Волчанска в Харьковской области способствует значительному расширению зоны безопасности возле российской границы, сообщили в российских силовых структурах.

Российские военные на северском направлении в ноябре освободили населенные пункты Звановку, Васюковку и Петровское, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину.

Основные события 2 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.