Военная операция на Украине. Онлайн

Российские войска нанесли поражение более 23 тыс. боевикам ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Волчанск Харьковской области, из которых 8 тыс. было уничтожено, сообщили в российских силовых структурах.
Освобождение города Волчанска в Харьковской области способствует значительному расширению зоны безопасности возле российской границы, сообщили в российских силовых структурах.
Российские военные на северском направлении в ноябре освободили населенные пункты Звановку, Васюковку и Петровское, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину.
Основные события 2 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.
22:02
22:01
21:55
Гвардии сержант ВС России Александр Окулов с сослуживцами сбил два ударных беспилотника противника и спас военную технику от уничтожения при выполнении боевых задач в составе мобильного экипажа танкоремонтной мастерской.
21:54
Уничтожение окруженных на левом берегу реки Оскол формирований противника идет планомерно, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск
21:27
21:22
Вооруженные силы РФ продолжают наносить ответные массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.
21:21
Президент России Владимир Путин обратился к командующим группировками, указав на необходимость продолжать выполнение задач в "строгом соответствии" с замыслом СВО.
21:21
Жители Красноармейска в ДНР рады освобождению населенного пункта, помогают российским бойцам, сообщил военнослужащий группировки войск "Центр" Владислав Ивекеев.
21:15
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Генштабу принять все необходимые решения для должного снабжения войск зимой.
21:13
Украинские националистические батальоны отказывались выполнять боевые задачи командования ВСУ в районе населенного пункта Красноармейска в ДНР; близ Красноармейска все усыпано трупами украинских солдат, доложил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.
21:01
Темпы наступления соединений и воинских частей на Запорожском направлении впечатляют, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.