Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 22:20
Российские войска нанесли поражение более 23 тыс. боевикам ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Волчанск Харьковской области, из которых 8 тыс. было уничтожено, сообщили в российских силовых структурах.

Освобождение города Волчанска в Харьковской области способствует значительному расширению зоны безопасности возле российской границы, сообщили в российских силовых структурах.

Российские военные на северском направлении в ноябре освободили населенные пункты Звановку, Васюковку и Петровское, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину.

Основные события 2 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

22:02

22:01

21:55

Гвардии сержант ВС России Александр Окулов с сослуживцами сбил два ударных беспилотника противника и спас военную технику от уничтожения при выполнении боевых задач в составе мобильного экипажа танкоремонтной мастерской.

21:54

Уничтожение окруженных на левом берегу реки Оскол формирований противника идет планомерно, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск

21:27

21:22

Вооруженные силы РФ продолжают наносить ответные массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.

21:21

Президент России Владимир Путин обратился к командующим группировками, указав на необходимость продолжать выполнение задач в "строгом соответствии" с замыслом СВО.

21:21

Жители Красноармейска в ДНР рады освобождению населенного пункта, помогают российским бойцам, сообщил военнослужащий группировки войск "Центр" Владислав Ивекеев.

21:15

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Генштабу принять все необходимые решения для должного снабжения войск зимой.

21:13

Украинские националистические батальоны отказывались выполнять боевые задачи командования ВСУ в районе населенного пункта Красноармейска в ДНР; близ Красноармейска все усыпано трупами украинских солдат, доложил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.

21:01

Темпы наступления соединений и воинских частей на Запорожском направлении впечатляют, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск.

