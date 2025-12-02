Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,4 тыс. военнослужащих

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 205 человек

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1,4 тыс. военнослужащих в результате действий российских группировок войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 205 человек, от действий группировок "Запад" - до 235, "Южная" - более 120, "Центр" - до 495, на направлении "Восток" - свыше 265 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.

В министерстве также сообщили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта ВИЛЬЧА Харьковской области. На Сумском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Кондратовка, Конотоп, Рыжевка, Садки и Хомино Сумской области. ВСУ потеряли 18 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богуславка, Куриловка, Кучеровка, Новоплатоновка Харьковской области, Дробышево и Яровая в ДНР. Потери противника составили 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 бронеавтомобиля HMMWV производства США, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 13 станций радиоэлектронной борьбы и 4 склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск, Резниковка, Северск, Славянск и Червоное в ДНР. ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании. Уничтожены восемь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств.

"Центр", "Восток" и "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Белозерское, Гришино, Димитров, Ровное, Родинское, Светлое, Шевченко в ДНР и Новопавловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли бронетранспортер Viking шведского производства и два автомобиля.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гуляйполе и Зализничное Запорожской области. Противник потерял 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка, Новобойковское Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены 12 автомобилей, 6 станций радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.