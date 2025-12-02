Тульские десантники уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ в Сумской области

Артиллеристы применили осколочно-фугасные снаряды, что позволило нанести максимальное огневое поражение живой силе противника

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Артиллеристы тульского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт вместе с живой силой противника в зоне СВО в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 гвардейского артиллерийского полка тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" наносят огневое поражение живой силе ВСУ. В ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки был обнаружен опорный пункт ВСУ, в котором наблюдалось постоянное перемещение личного состава противника. После установления точных координат цели они были переданы расчету 122-мм гаубицы Д-30 для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами поразил замаскированный опорный пункт ВСУ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расчетом были применены осколочно-фугасные снаряды, что позволило нанести максимальное огневое поражение живой силе противника.