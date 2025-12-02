Эксперт Юрченко: Выбитые из Доброполья ВСУ отходят к Камышевахе

Они пытаются оперативно усилить линию обороны, рассказал депутат законодательного собрания Запорожской области

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. После освобождения Доброполья группировка Вооруженных сил Украины, выбитая оттуда, отходит к поселку городского типа Камышеваха, где пытается усилить уже существующую там линию обороны. Об этом рассказал ТАСС депутат законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ после освобождения Доброполья уходят к Камышевахе, где они пытаются оперативно усилить линию обороны, поскольку за Гуляйполем серьезных укрепрайонов нет. Надо понимать, что Камышеваха чуть более чем в 30 километрах от Запорожья, фактически это уже подступы к городу", - подчеркнул он.

По словам Юрченко, положение ВСУ на запорожском направлении ухудшается с каждым днем.