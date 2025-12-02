ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры

Российские военные также нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение используемым для обеспечения ВСУ объектам энергетической и газовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и газовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе", - говорится в сообщении военного ведомства.