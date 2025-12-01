Боец Ивекеев: жители Красноармейска рады приходу российских войск

Гражданские помогают ВС РФ, сообщил военнослужащий группировки "Центр"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Жители Красноармейска в ДНР рады освобождению населенного пункта, помогают российским бойцам. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск "Центр" Владислав Ивекеев.

"Мирные жители рады, что русская армия освободила [Красноармейск]. И помогают, они нам помогают, мы им помогаем. Они очень сильно рады", - сказал он на видео, предоставленном в военном ведомстве.

Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.