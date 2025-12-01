Путин назвал впечатляющими темпы наступления ВС РФ на запорожском направлении
20:53
обновлено 21:06
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Темпы наступления соединений и воинских частей на Запорожском направлении впечатляют, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.
"Привести в пример успехи штурмовых подразделений группировки "Восток", действующих на Запорожском направлении. Темпы наступления соединений и воинских частей на этом направлении, как я уже говорил, впечатляют", - подчеркнул президент, попросив передать слова благодарности личному и командному составу группировок за важную для страны работу.