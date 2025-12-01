Путин: уничтожение формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол идет планомерно

Президент подчеркнул, что ВС РФ "уверенно удерживают инициативу и продолжают выполнение задач специальной военной операции"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Уничтожение окруженных на левом берегу реки Оскол формирований противника идет планомерно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Можно констатировать, что уничтожение формирований противника, окруженных на левом берегу реки Оскол, идет планомерно", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что ВС РФ "уверенно удерживают инициативу и продолжают выполнение задач специальной военной операции". Путин указал, что наступление российских войск идет практически на всех направлениях.