Расчеты "Мста-С" уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ в районе Гуляйполя

Это позволило продвинуться бойцам группировки "Восток", сообщили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные блиндажи противника в лесополосах в районе Гуляйполя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В лесополосах в районе населенного пункта Гуляйполе воздушной разведкой группировки войск "Восток" были выявлены замаскированные блиндажи и оборудованные позиции противника. После уточнения координат расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" артиллерийского соединения группировки нанесли огневое поражение по указанным целям. Серия прицельных ударов пришлась точно по блиндажам, укрепленным огневым позициям и инженерным сооружениям, подготовленным военнослужащими ВСУ для удержания участка обороны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате ударов противник понес потери в живой силе, что позволило штурмовым подразделениям группировки продвинуться.