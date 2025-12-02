Мирошник: в России из-за атак ВСУ погибли восемь человек

Ранения получили 94 мирных жителя, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. 102 мирных жителя пострадали, в том числе восемь человек погибли, в результате атак ВСУ на регионы России за минувшую неделю. Украинские военные выпустили по регионам РФ более трех тысяч боеприпасов, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 102 мирных жителя: ранены 94 человека, в том числе 7 несовершеннолетних, самому младшему из которых два года. Самому старшему пострадавшему 87 лет. Погибли 8 человек", - сообщил Мирошник.

По его словам, по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 091 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122 мм), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты. Противник активно применял ударные БПЛА, стрелковое оружие. Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными странами.

Наибольшее число пострадавших в Белгородской, Херсонской, Ростовской областях и ДНР. Мирошник отметил, что ВСУ активно направляли свои ударные БПЛА по многоквартирным и частным жилым домам, коммерческим и социальным объектам, гражданскому легковому транспорту, объектам электроснабжения. Наиболее масштабные отключения электроэнергии затронули Запорожскую область, где без энергоснабжения остались 106 тысяч человек, Херсонскую область - 71 тысяча человек, ЛНР - 46 тысяч жителей.

При помощи БПЛА самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в глубине территории России - в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Оренбургской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Тамбовской областях, Чувашской Республике. Массированную атаку дронов пережили в начале недели жители Краснодарского края и Ростовской области.