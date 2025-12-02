ВС РФ уничтожили БТР М113 и сорвали ротацию ВСУ на константиновском направлении

Российские бойцы произвели меткий сброс с квадрокоптера

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем из состава Южного военного округа уничтожил бронетранспортер и сорвал ротацию ВСУ на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Украинские националисты пытались провести ротацию личного состава на одной из позиций на константиновском направлении СВО. Для этих целей был задействован бронетранспортер М113 американского производства. Когда украинский десант прибыл на условленное место в городской застройке, меткий сброс с квадрокоптера, осуществленный расчетом подразделения войск беспилотных систем, действующего в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, пресек попытку украинских боевиков высадиться", - говорится в сообщении.