ВС РФ продолжают наносить массированные удары по объектам ВПК Украины

Также удары приходятся по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей функционирование военно-промышленного комплекса, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ продолжают наносить ответные массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину во время его посещения одного из пунктов объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

"Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - сказал начальник Генштаба.