ТАСС: ВСУ потеряли свыше 23 тыс. солдат в Волчанске убитыми и ранеными

За 18 месяцев боев противник лишился 46% личного состава группировки, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение более 23 тыс. боевикам ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Волчанск Харьковской области, из которых 8 тыс. было уничтожено. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник понес значительные потери - более 23 тыс. человек, из них не менее 8 тыс. убитыми. Всего за 18 месяцев боев ВСУ потеряли 46% личного состава своей группировки. Суточные потери составили больше 40 человек в среднем убитыми и ранеными", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он уточнил, что всего ВСУ в Волчанске задействовали 33 батальона, усиленных более 90 танками, свыше 320 бронемашинами, 37 РСЗО, а также не менее 50 тыс. человек личного состава, в том числе из объединенной штурмовой бригады "Лють".

30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Волчанск - крупный населенный пункт Харьковской области, где на начало 2023 года проживало порядка 17 тыс. человек. Киев превратил город в крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и Элеватор. Освобождение Волчанска способствует значительному расширению зоны безопасности возле российской границы.