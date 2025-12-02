Командир Дорошев: бойцы ВС РФ проходили в Красноармейск ночью через позиции ВСУ

Координация движения российских военнослужащих происходила с воздуха

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Первые вошедшие в Красноармейск российские штурмовики заходили в город ночью, проходя через позиции украинских сил. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Геннадий Дорошев.

"Искали тропы, ночью продвигались, между противником проходили, использовали пончо", - сказал командир.

Координация движения российских военнослужащих осуществлялась с воздуха. "Вправо, влево, остановись, приляг. Так мы проходили, искали пустые укрытия в самом Красноармейске", - добавил военнослужащий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что верховному главнокомандующему было доложено об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.