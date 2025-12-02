В Турции заявили, что Европа ведет себя как политический карлик в конфликте на Украине

Когда общество входит в состояние паранойи, очень трудно из него выйти, подчеркнул официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Имеющая экономическую мощь Европа в контексте конфликта на Украине ведет себя как политический карлик. Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Читайте также

Закончить нельзя продолжать: кто поставит точку в конфликте на Украине

"Они кричат, что война приближается, день и ночь говорят о войне, строят убежища, - сказал Челик в эфире телеканала Habertürk. - Говорят, что нужно запастись продовольствием на три дня. Женщины снова обязаны проходить военную подготовку. Когда общество входит в такое состояние паранойи, очень трудно из него выйти. Мы изначально говорили это нашим коллегам в Европе. Смотрите, Европа - это экономический гигант, но действует она как политический карлик".

Челик сообщил, что Анкара призывала европейские столицы "поддержать дипломатическую линию, которую сформировал президент Турции" Реджеп Тайип Эрдоган. "Если бы Европейский союз заявил о полной поддержке посреднического процесса, начатого нашим президентом в Стамбуле, то сегодня не пришлось бы делать заявления о приближении войны", - отметил Челик.