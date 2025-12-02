В Белгородской области двое пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Пострадавших мужчин попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино Белгородской области, пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщает оперштаб региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ продолжают совершать удары по нашему региону. В городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении.

Обоих мужчин, находившихся в машине, попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. У одного пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения плеча и грудной клетки, у второго, по предварительным данным, баротравма.