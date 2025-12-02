Расчеты РСЗО "Ураган" запустили агитационные листовки для ВСУ в Гуляйполе

Украинских военных призвали покинуть населенный пункт или сдаться

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Восток" запустили агитационные листовки на позиции гарнизона украинских военных в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" произвели пуски агитационными боеприпасами по позициям гарнизона ВСУ в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области. Снаряды развернули над городом пачки листовок, адресованных украинским военнослужащим и призывающих покинуть населенный пункт либо сдаться", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные меры предприняты на фоне ухудшения положения подразделений ВСУ, оказавшихся под угрозой охвата, и позволяют противнику использовать предусмотренные международным гуманитарным правом варианты выхода из боя.