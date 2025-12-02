Статья

Пожар на объектах ТЭК и 45 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы России

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате атаки БПЛА возник пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе Орловской области.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 45 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, над Брянской областью сбили 14 БПЛА, над Краснодарским краем - 8, над Республикой Крым - 6, над Волгоградской областью - 5, над Чеченской Республикой - 4, над акваторией Черного моря - 3, над территорией Ростовской области - 2, а также над Орловской, Липецкой и Тверской областями - по 1.

Последствия

Пожар возник в Ливенском районе Орловской области на объектах топливно-энергетического комплекса в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

По словам главы региона, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий.

Работа аэропортов