Пожар на объектах ТЭК и 45 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы России
Редакция сайта ТАСС
06:23
Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки БПЛА возник пожар на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе Орловской области.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 45 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
- По данным ведомства, над Брянской областью сбили 14 БПЛА, над Краснодарским краем - 8, над Республикой Крым - 6, над Волгоградской областью - 5, над Чеченской Республикой - 4, над акваторией Черного моря - 3, над территорией Ростовской области - 2, а также над Орловской, Липецкой и Тверской областями - по 1.
Последствия
- Пожар возник в Ливенском районе Орловской области на объектах топливно-энергетического комплекса в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
- По словам главы региона, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий.
Работа аэропортов
- Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Тамбова, Владикавказа, Грозного, Нальчика, Магаса, Краснодара и Махачкалы.
- Ограничения сняли.