Над регионами России за ночь сбили 45 украинских БПЛА

Из них 14 беспилотников сбили над Брянской областью

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 - над территорией Брянской области, 8 - над территорией Краснодарского края, 6 - над территорией Республики Крым, 5 - над территорией Волгоградской области, 4 - над территорией Чеченской Республики, 2 - над территорией Ростовской области, 1 - над территорией Орловской области, 1 - над территорией Липецкой области, 1 - над территорией Тверской области, 3 - над акваторией Черного моря", - сообщили в военном ведомстве.