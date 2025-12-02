Потери ВСУ в зоне группировки "Центр" составили до 495 военных

В МО РФ также сообщили о завершении освобождения города Красноармейска ДНР военнослужащими группировки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ВСУ за сутки потеряли около 495 военнослужащих и технику от действий группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 495 военнослужащих, бронетранспортер Viking шведского производства и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили о завершении освобождения города Красноармейска ДНР военнослужащими группировки.