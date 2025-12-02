Марочко: ВС РФ форсировали реку Бахмутка

Кроме того, российские войска расширяют зону контроля на новых позициях юго-западнее Звановки, рассказал военный эксперт

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили украинские фортификации, форсировали реку Бахмутка и закрепляются на новых позициях юго-западнее Звановки (ДНР), расширяя зону контроля вдоль берега. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Юго-западнее Звановки наши военнослужащие уничтожили украинские фортификации и переправились на противоположный берег реки Бахмутки. Сейчас идет закрепление на новых позициях в лесополосе с одновременным продвижением и расширением зоны контроля вдоль берега", - сказал он.

Марочко уточнил, что ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление на этом участке. По его словам, такая активность противника связана с тем, что продвижение российских войск создает серьезную угрозу флангу украинской группировки в районе населенного пункта Свято-Покровское.