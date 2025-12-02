ТАСС: потеря Гуляйполя ухудшит ситуацию для ВСУ во всей Запорожской области

В российских силовых структурах отметили, что у украинской армии нет серьезных укреплений к западу от населенного пункта

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Потеря населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области приведет к ухудшению ситуации для ВСУ во всей области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"С самого начала СВО Гуляйполе для противника являлось важным логистическим узлом в Запорожской области. Потеря Гуляйполя будет значить для ВСУ не только ухудшение ситуации в данном районе, но и во всем Запорожье, так как единственным оставшимся крупным узлом обороны будет Орехов", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что ВСУ не имеют серьезных укреплений к западу от Гуляйполя. По его словам, это открывает перспективы для стремительного продвижения на запад, как раз от Гуляйполя к восточной стороне Орехова или дальше на северо-запад, вглубь Запорожской области.

Ранее командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев доложил в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину, что подразделения группировки вошли в населенный пункт Гуляйполе, закрепились на его окраине и уничтожают подразделения ВСУ.