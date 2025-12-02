Эксперт Степанов: взятие Волчанска поможет в освобождении Харьковской области

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС также отметил, что освобождение города является частью создания буферной зоны

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Освобождение Волчанска дает российским войскам возможность продолжить наступление в южном направлении и освободить территорию Харьковской области. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Волчанск - это тот населенный пункт, который длительное время находился в зоне непосредственного боевого соприкосновения. Его взятие обеспечивает возможность для нашего дальнейшего продвижения на южном направлении и открывает путь для освобождения Харьковской области. Кроме того, взятие города нейтрализует наступательный потенциал противника вдоль приграничных территорий", - сказал Степанов.

По мнению эксперта, освобождение Волчанска является частью создания буферной зоны, которая отодвигает фронт и снижает риски проведения диверсий со стороны противника.

"Это очень значимый момент, поскольку он демонстрирует характер наступательных действий, которые в настоящий момент реализуются командованием Вооруженных сил Российской Федерации и которые решают не просто локальные задачи, но также формируют условия для дальнейших широкомасштабных наступательных операций в рамках разворачивающейся кампании", - сказал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Затем об освобождении данных городов доложил в докладе Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Волчанск - крупный населенный пункт Харьковской области, где на начало 2023 года проживало порядка 17 тыс. человек. Киев превратил город в крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны ВСУ использовали крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор. Освобождение Волчанска способствует значительному расширению зоны безопасности возле российской границы.