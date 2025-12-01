Опубликованы кадры посещения Путиным военного штаба 30 ноября

Президент России заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева и командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Там верховный главнокомандующий заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева. В частности, было доложено об освобождении городов Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.

Путин поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период.