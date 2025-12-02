Пленный из ВСУ: украинские солдаты мародерствовали в Красноармейске

Николай Бабчук рассказал, что солдаты ВСУ забирали из домов телевизоры, пилы, кондиционеры, технику и алкоголь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Солдаты ВСУ в Красноармейске мародерили и забирали из домов мирных жителей телевизоры, пилы, тримеры, рассказал пленный военнослужащий Николай Бабчук. Ранее в Минобороны России сообщали, что Бабчук взят в плен бойцами "Центра" в Красноармейске.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"У нас было в 155-ке мародерство, ребята мародерели, по гаражам ходили, была техника, телеки были, кондюхи, было бухло, какие-то ключи. Что могли брать с собой - пилы, бензо, тримеры, все они брали, зачем оно? Но они все брали с собой, тащили, по хатам лазили, искали", - сказал Бабчук.

По его словам, его принудительно мобилизовали сотрудники территориального центра комлпектования (ТЦК), когда он ехал на работу. Во время службы в ВСУ, отметил Бабчук, не было провизии. "Мы говорили, сбросьте нам провизию, воды, просили вывести, ничего такого не было. Мы самостоятельно выбирались, шли три человека, в изнеможении, все голодные, - сказал он. - Кто не хочет идти на передок - платит, в ротную кассу 5 000 [гривен]. А зачем, для чего, если нельзя запросить покушать, попить, обуться, одеться, медикаменты".

В плен сдались в одном из домов Красноармейска. "Зашли в дом, чтобы что-то можно перекусить, попить, ничего не нашли. Сели просто отдохнуть, русские голоса слышим, они заглянули в подвал, мы сидим, они сказали сдаться. У меня есть побратим, он открыл огонь с перепугу, в потолок пять пуль выпустил, но русские опять сказали сдаться. Мы все побросали, вылезли, сдались в плен", - добавил он.

Бабчук также подчеркнул, что в плену обращаются хорошо. "Они [русские] привели к себе, накормили, напоили, дали покурить, обули, согрели", - заключил он.