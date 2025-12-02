Келин: в интересах Украины как можно скорее согласиться на условия России

В противном случае "условия будущих переговоров будут гораздо хуже" для киевских властей, отметил посол РФ в Лондоне

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Условия завершения конфликта на Украине будут гораздо хуже для Киева в будущем, если он откажется от мирных переговоров сейчас. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Читайте также

Закончить нельзя продолжать: кто поставит точку в конфликте на Украине

"За последние три месяца, осенью, мы освободили 86 населенных пунктов, и темпы нашего продвижения увеличиваются, - сказал глава российского диппредставительства. - Поэтому если он (Владимир Зеленский - прим. ТАСС) выйдет из [мирных переговоров], то мы просто продолжим движение более быстрыми темпами и возьмем под контроль больше украинской территории".

Келин добавил, что Украина должна вывести свои войска из Донбасса для прекращения конфликта. Он предупредил, что в противном случае "условия будущих переговоров будут гораздо хуже" для киевских властей. Дипломат отметил, что в конечном счете сделка по Украине будет достигнута на российских условиях.