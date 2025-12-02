Бойцы Южной группировки уничтожили четыре пункта управления БПЛА

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили четыре пункта управления беспилотниками и два склада ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск в течение дня обнаружили три пункта управления беспилотных летательных аппаратов противника и передали их координаты расчетам беспилотных систем и орудия Д-20. Точным огнем из 152-мм орудия были уничтожены дома, где укрывался противник", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, в районе Константиновки российскими операторами дронов был уничтожен полевой склад с боекомплектом противника. Также был обнаружен замаскированный 120-мм миномета ВСУ, который был поражен операторами БПЛА РФ.

В Минобороны добавили, что на северском направлении операторы беспилотников выявили и уничтожили мотоцикл, пункт управления БПЛА и склад материальных средств ВСУ.

Также артиллеристы Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью ударных дронов выявили и уничтожили несколько укрытий с живой силой противника на северском направлении.